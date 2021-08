Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Bankfiliale, 3. Folgemeldung - Polizei fragt nach Handwerkerfahrzeugen

Bad Segeberg (ots)

Nach dem Einbruch in die in der Rathausallee gelegene Filiale der Hamburger Sparkasse am Wochenende sind die Spurensicherungsmaßnahmen nach wie vor nicht abgeschlossen.

Die bisherigen Pressemitteilungen sind unter folgenden Links abrufbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4989448

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4990641

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4991804

Experten der Spurensicherung suchen am Tatort immer noch nach Spuren. Wie lange diese Maßnahmen noch andauern, lässt sich noch nicht einschätzen.

Aufgrund der für den Deckendurchbruch verwendeten Werkzeuge gehen die Ermittler davon aus, dass der oder die Täter ein größeres Fahrzeug verwendet haben dürften.

Entsprechend fragen die Beamten, wer im Bereich des Tatortes innerhalb der letzten zwei Wochen Transporter bzw. Handwerkerfahrzeuge beobachtet hat und diesbezüglich Angaben machen kann.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter 04101 2020.

