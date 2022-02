Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Münzstaubsauger aufgebrochen; Cabrioverdeck aufgeschlitzt; Anhänger entwendet

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Pkw zur Seite gekippt

Ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Metzingen entstanden. Ein 82-Jähriger war gegen 16.30 Uhr mit einem BMW X1 auf der Daimlerstraße in Richtung Öschweg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Wagen nach links und prallte gegen die Front eines am Fahrbahnrand geparkten Opel Zafira. Der Aufprall war so unglücklich, dass der Wagen des Unfallverursachers daraufhin zur Seite kippte. Der Fahrer und seine 14 Jahre alte Beifahrerin wurden von Zeugen aus dem umgekippten Pkw befreit. Der Senior wurde im Anschluss vorsorglich mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die Jugendliche hat ersten Erkenntnissen nach keine Verletzungen erlitten. Der BMW musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Bad Urach (RT): Kind von Fahrzeug erfasst

Schwere Verletzungen hat eine Achtjährige bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen erlitten, als sie ohne auf den Verkehr zu achten über die Straße gerannt ist. Das Mädchen wollte gegen sieben Uhr die B465 auf Höhe der Georgii-Siedlung an einer Fußgängerampel überqueren. Noch bevor diese auf Grün schaltete, rannte das Kind den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen plötzlich los und wurde von dem in Richtung Münsingen fahrenden Mitsubishi eines 74 Jahre alten Mannes erfasst. Der Rettungsdienst brachte die Achtjährige in ein Krankenhaus. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES) Münzstaubsauger aufgebrochen

Auf Münzgeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am frühen Dienstagmorgen an einer Tankstelle in der Hauptstraße und an einer Waschanlage in der Nikolaus-Otto-Straße an den Staubsaugerautomaten die Münzbehälter aufgebrochen hat. Kurz nach ein Uhr wurde die Polizei von Zeugen alarmiert, die durch die Geräusche aufmerksam geworden waren. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die an den Automaten angerichteten Sachschäden dürften den bisherigen Ermittlungen zufolge den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches übersteigen. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (cw)

Filderstadt (ES): Cabrioverdeck aufgeschlitzt

Auf Bargeld hatte es ein Pkw-Aufbrecher im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagnacht abgesehen. Der bislang unbekannte Täter schlitzte in der Zeit von 15 Uhr bis etwa zwei Uhr das Verdeck eines BMW Mini auf, welcher in der Industriestraße in Sielmingen abgestellt war. Anschließend gelangte er über die Beifahrerseite ins Innere und entwendete einen kleineren Münzgeldbetrag aus der Mittelkonsole. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. (jk)

Köngen (ES): Mit Motorrad auf Pkw aufgefahren

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der Bahnhofstraße erlitten. Der 21-Jährige war kurz nach zwölf Uhr mit seiner BMW auf der Bahnhofstraße in Richtung Denkendorf unterwegs. Im Bereich der Kreuzung mit der Wertstraße fuhr er auf den verkehrsbedingt vor ihm bremsenden VW Transporter eines 26-Jährigen auf. Der Motorradfahrer stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zu einem Rückstau in Richtung Kirchheim. (rn)

Dettingen/Teck (ES): Pkw in Bachbett gerutscht

Seinen Führerschein abgeben musste ein 18-Jähriger, nachdem er mit seinem Wagen in der Nacht zum Dienstag in das Bachbett der Lauter gerutscht ist. Der junge Mann war gegen 23.10 Uhr mit seinem VW auf einem Feldweg neben der Lauter, parallel zur Kelterstraße, ortseinwärts unterwegs und kam auf Höhe des Industriegebiets von dem Weg ab. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Der unverletzt gebliebene 18-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Schaden am Pkw wird mit etwa 8.000 Euro beziffert. Der VW wurde am Folgetag mit Unterstützung der Feuerwehr von einem Abschleppdienst geborgen. (rn)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Anhänger entwendet (Zeugenaufruf)

Nach einem Pkw-Anhänger der Marke Sproll mit Tandemachse und dem Kennzeichen TÜ-AB 4500 fahndet der Polizeiposten Kirchentellinsfurt. Zeugen hatten am Dienstagmorgen, gegen vier Uhr, einen weißen VW Touran beobachtet, dessen Insassen den Anhänger im Wert von knapp 10.000 Euro in der Einhornstraße gestohlen und an den Touran angehängt hatten. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Hinweise zu dem gestohlenen Anhänger nimmt der Polizeiposten Kirchentellinsfurt unter der Telefonnummer 07121 / 515363-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (jk)

Albstadt (ZAK): Unfall mit drei Verletzten

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Meßstetter Steige leicht verletzt worden. Ein 66-Jähriger war gegen 17.50 Uhr mit seinem Kia Picanto auf der L 433 von Ebingen in Richtung Meßstetten unterwegs. Kurz vor einer Haltebucht fuhr er auf den vorausfahrenden Opel Astra eines 24-Jährigen auf. Dieser hatte die Geschwindigkeit seines Pkw reduziert, um an einem dortigen Pannenfahrzeug vorbeizufahren. Sowohl der 24-Jährige und seine 23 Jahre alte Beifahrerin als auch die 82-jährige Beifahrerin im Kia wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. (rn)

