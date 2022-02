Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: In Bäckerei eingebrochen

Reutlingen (ots)

Nehren (TÜ): Einbruch in Bäckerei

Eine Bäckerei in der Luppachstraße ist am frühen Montagmorgen zum Ziel eines Einbrechers geworden. Zwischen drei Uhr und 4.50 Uhr drang der noch unbekannte Täter in das Gebäude ein und stieß im Inneren auf einen Tresor, den er mitsamt dem darin enthaltenen Bargeld entwendete. Die Höhe des verursachten Sachschadens steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Gomaringen ermittelt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell