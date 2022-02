Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Seniorin in Wohung überfallen, Widerstand geleistet, Fahrzeugbrand, Verkehrsunfälle, Kaminbrand

Reutlingen (ots)

Neckartailfingen (ES): Seniorin in Wohnung überfallen (Zeugenaufruf)

Eine 89-jährige Frau ist am frühen Samstagvormittag in ihrer Wohnung in der Mörikestraße von zwei bislang unbekannten Tätern überfallen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand klingelte es gegen 07.00 Uhr an der Haustür, woraufhin die Bewohnerin die Türe öffnete und zwei maskierte Männer sie unvermittelt in die Wohnung drängten und fesselten. Nachdem die Wohnung von den beiden Tätern durchsucht worden war, ergriffen sie mit Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber verlief erfolglos. Die 89-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Telefon 07022/92240 Zeugen, welche am Samstagvormittag in Neckartailfingen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Kirchheim unter Teck (ES): Widerstand geleistet

Wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Kirchheim gegen einen 26-Jährigen, mit welchem es die Beamten in der Nacht zum Samstag, gegen 02.30 Uhr, zu tun hatten. Der junge Mann hatte mit Bekannten eine Gaststätte in der Jesinger Straße besucht und weigerte sich in stark betrunkenem Zustand die Zeche zu bezahlen bzw. die Lokalität zu verlassen, was zum Anruf bei der Polizei führte. Doch selbst ein von den Beamten ausgesprochener Platzverweis beeindruckte den 26-Jährigen nicht, so dass er schließlich vor der Gaststätte auf den Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden mussten. Hierbei leistete er heftigen Widerstand und beleidigte die Polizisten mit nicht zitierfähigen Worten. Den Rest der Nacht musste der 26-Jährige aufgrund seiner Alkoholisierung in einer Zelle verbringen.

Kirchheim unter Teck (ES): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand an einem VW Golf am Freitagnachmittag in der Schlierbacher Straße gewesen sein. Die beiden Insassen bemerkten gegen 17.45 Uhr den Brand während der Fahrt und konnten das Fahrzeug im Bereich einer Waschanlage abstellen und unverletzt verlassen. Der beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand stehende Pkw und eine bereits in Brand geratene, nahegelegene Hecke konnten durch die Feuerwehr Kirchheim zügig gelöscht werden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste der Wangerhaldenweg gesperrt werden. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt circa 2.000 Euro, eine Schadenshöhe der durch den Brand in Mitleidenschaft gezogenen Asphaltfläche ist derzeit noch nicht bekannt.

Neckartenzlingen (ES): Gegen Laterne geprallt und geflüchtet

Nachdem ein 20-Jähriger am frühen Samstagmorgen mit seinem Pkw einen Unfall verursacht hat und im Anschluss zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet ist, konnte er kurz darauf von der Polizei ermittelt werden. Der Heranwachsende war gegen 2 Uhr mit seinem Renault Clio vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit im Kreisverkehr Tübinger Straße/Karlstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und nach dem Überfahren einer Hecke gegen eine Laterne geprallt. Anstatt den Unfall bei der Polizei zu melden, entfernte er die Kennzeichen von seinem Pkw und warf sie in den angrenzenden Neckar, bevor er sich zu Fuß von dannen machte. Im Verlauf der folgenden Ermittlungen konnte der 20-Jährige, welcher keine Fahrerlaubnis besitzt, schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei dem Unfall blieb er unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Esslingen (ES): Fehler beim Abbiegen

Am Freitagnachmittag ist es an der Einmündung der Kreisstraße 1215 zur Sirnauer Brücke zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Gegen 16.15 Uhr befuhr eine 33-jährige Lenkerin eines VW die K 1215 in Fahrtrichtung Deizisau und bog an der Einmündung zur Sirnauer Brücke nach links ab. Da die dortige Lichtzeichenanlage ausgeschaltet war, erfolgte die Verkehrsregelung durch die angebrachten Verkehrszeichen. Beim Abbiegen übersah die 33-Jährige eine vorfahrtsberechtigte 49-jährige Fahrzeuglenkerin, welche zu diesem Zeitpunkt die K 1215 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Im Einmündungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge frontal miteinander, wobei der Pkw der Verursacherin gegen einen verkehrsbedingt an der Einmündung der Sirnauer Brücke stehenden weiteren VW prallte, welcher von einer 44-Jährigen gelenkt wurde. Aufgrund der Schwere des Zusammenstoßes zogen sich die 49-Jährige, sowie die Verursacherin mittelschwere Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Ostfildern-Ruit (ES): Pkw kontra Fußgängerin

Am Freitagabend ist es in der Hedelfinger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 21-jährigen Fußgängerin und einem Smart gekommen. Gegen 17.45 Uhr wollte die 21-Jährige auf Höhe des Klinikums die Fahrbahn der Hedelfinger Straße überqueren und trat hierbei ohne auf den fließenden Verkehr zu achten zwischen zwei Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn. Zeitgleich bog ein 51-Jähriger mit seinem Smart von den Parkplätzen nach links auf die Hedelfinger Straße ein und erfasste die Fußgängerin, welche zu Sturz kam. Ihre leichten Verletzungen wurden im Anschluss im Krankenhaus behandelt. Der Sachschaden am Pkw beträgt wenige hundert Euro.

Geislingen (ZAK): Kaminbrand

Ein Kaminbrand hat am Freitagabend in der Klosterstraße zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Gegen 19.45 Uhr bemerkten die Bewohner des Wohngebäudes, dass sich mutmaßlich Ruß im Kamin entzündet hatte und Flammen aus dem Schornstein schlugen, woraufhin sie das Gebäude umgehend verließen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr mit Unterstützung eines Schornsteinfegers unter Kontrolle gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen entstand kein Schaden.

Balingen (ZAK): Nach Unfallflucht in Kontrolle geraten

Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, welcher sich am Samstagmorgen gegen 3.45 Uhr auf der Landesstraße 415 zwischen Geislingen und Balingen ereignet hat. Eine 28-Jährige war mit ihrem Mazda auf der L 415 unterwegs und überfuhr auf Höhe der Einmündung Rosenfelder Straße eine Verkehrsinsel, wobei ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro entstand. Danach entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle, wurde aber zufällig in der Ebertstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten am Mazda frische Unfallspuren fest, des Weiteren ergab ein Atemalkoholtest bei der 28-Jährigen einen Wert von etwa zwei Promille. Die Fahrerin musste eine Blutprobe als auch ihren Führerschein abgeben.

