Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zahlreiche Verkehrsunfälle; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Pkw und Leichtkraftrad zusammengestoßen

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der Straße Am Heilbrunnen teilweise schwer verletzt worden. Den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr ein 43-Jähriger gegen 20 Uhr mit seinem Opel Combo die Straße Am Heilbrunnen von der Siemensstraße herkommend. An der Einmündung mit der Fährwiesenstraße wollte er nach links in diese abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Leichtkraftrad, das den Pkw zu diesem Zeitpunkt offenbar überholen wollte. Die beiden 16 und 14 Jahre alten Jugendlichen stürzten daraufhin von der Yamaha. Der Rettungsdienst brachte die beiden Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der 43-Jährige wurde leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die polizeilichen Ermittlungen, in die auch ein Gutachter eingeschaltet wurde, dauern an. (rn)

Bad Urach (RT): Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verstorben

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Sirchinger Steige verstorben. Der 74-Jährige war mit seiner BMW gegen 16.30 Uhr auf der L 249 bergabwärts unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache offenbar reaktionslos nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich im Grünstreifen überschlug. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der Senior. Das Motorrad, an dem sich der Sachschaden auf zirka 10.000 Euro belaufen dürfte, wurde abgeschleppt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter in die Unfallermittlungen einbezogen. (mr)

Pliezhausen (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, welcher sich am Donnerstagabend an der Kreuzung Bachstraße / Baumsatzstraße ereignet hat. Ein 57 Jahre alter VW Fahrer wollte gegen 18.40 Uhr die Kreuzung von der Baumsatzstraße kommend in die Robert-Bosch-Straße überqueren. Dabei übersah er den von rechts auf der vorfahrtsberechtigten Bachstraße kommenden BMW Mini einer 27-Jährigen. Diese hatte keine Chance mehr zu reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge kam. Die Mini-Fahrerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ihr Mini war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die entstandenen Sachschäden werden auf insgesamt etwa 25.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr im Einsatz. (jk)

Dettingen/Erms (RT): Einbrecher unterwegs

In ein Wohnhaus im Falkenweg ist im Laufe des Donnerstags eingebrochen worden. Ein Unbekannter drang zwischen 16.30 Uhr und 20.10 Uhr in das Gebäude ein und entwendete daraus nach derzeitigem Kenntnisstand eine Sonnenbrille. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Schaden in Höhe von zirka 11.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Esslinger Stadtteil St. Bernhardt entstanden. Eine 19-Jährige war kurz vor 17 Uhr mit einem Renault aus dem verkehrsberuhigten Bereich des Bernhard-Denzel-Weg auf die Flandernstraße eingefahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Mercedes-Benz einer 81 Jahre alten Frau, die in Richtung Mülberger Straße unterwegs war. Die Unfallverursacherin und eine Mitfahrerin erlitten einen Schock und mussten zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die Seniorin war ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ms)

Nürtingen (ES): Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Tiefenbachtal bei Nürtingen erlitten. Ein 56-Jähriger befuhr gegen 16.45 Uhr mit seinem Audi die K 1243 in Richtung Owen. Auf einem nahezu geradlinig verlaufenden Streckenabschnitt, etwa einen Kilometer nach dem Ortsende, lief eine 73 Jahre alte Frau von einem Feldweg herkommend über die Kreisstraße. Der Pkw-Lenker konnte trotz eines Ausweichmanövers und einer Vollbremsung eine Kollision mit der aus seiner Sicht von rechts kommenden Frau nicht verhindern. Die 73-Jährige musste nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Pkw-Lenker erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst versorgt. An dem Fahrzeug war ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei Esslingen wurde ein Sachverständiger eingeschalten. Die Feuerwehr war mit 13 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. Die K 1243 war während der Unfallaufnahme bis etwa 20 Uhr voll gesperrt. (ms)

Mössingen (TÜ): In Gegenverkehr geraten

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen haben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend in der Talheimer Steige erlitten. Ein 27-Jähriger befuhr gegen 19.15 Uhr mit einem Mercedes Vito die L385 bergaufwärts in Richtung Melchingen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er mit dem Wagen dabei in einer Haarnadel-Kurve auf die Gegenfahrspur und stieß mit dem entgegenkommenden Skoda Fabia einer 28-Jährigen zusammen. Beide Personen wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gegen 22.45 Uhr war die Talheimer Steige teilweise gesperrt oder nur einspurig befahrbar. (rn)

Balingen (ZAK): Kollision mit Gegenverkehr

Ein junger Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der B 463 in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Pkw zusammengestoßen. Kurz vor 17.30 Uhr war ein 21-Jähriger mit einem BMW auf der Bundesstraße von Haigerloch herkommend in Richtung Bisingen unterwegs. In einer leichten Linkskurve, unmittelbar vor einer Gaststätte, geriet der Wagen aus noch unbekannter Ursache nach links und stieß dort mit dem entgegenkommenden Opel eines 62 Jahre alten Mannes zusammen. Der BMW kam daraufhin nach links von der Straße ab und kollidierte noch leicht mit einem Baum. Beim Unfall verletzte sich der Unfallverursacher nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Eine 58-jährige Mitfahrerin im Opel erlitt schwere Verletzungen. Beide Personen wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, wird auf zirka 13.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 463 bis zirka 18.45 Uhr voll gesperrt werden. Danach konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (mr)

Hechingen (ZAK): Einbruch in Tierarztpraxis

Eine Tierarztpraxis in der Tübinger Straße ist in der Nacht zum Donnerstag zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen 19 Uhr und 8.20 Uhr drang der Täter gewaltsam in die Praxisräume ein und suchte dort nach Wertvollem. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeutete er etwas Bargeld. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

