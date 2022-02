Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Schule, Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

In Schule eingebrochen

In den Schulkomplex in der Charlottenstraße sind Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 20 Uhr und 6.30 Uhr hatten sich die Unbekannten auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zum Schulgebäude verschafft und nachfolgend zahlreiche Klassenzimmer und Konferenzräume durchsucht. Soweit bislang bekannt ist, fielen ihnen bei ihrer Suche nach Stehlenswertem mehrere Laptops in die Hände, die sie mitgehen ließen. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Wendlingen (ES): Mit Tretroller verunglückt

Schwer verletzt wurde ein zweijähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag an der Kreuzung Eugenstraße / Kirchheimer Straße ereignet hat. Das Kleinkind war gegen 9.15 Uhr mit seinem Tretroller und in Begleitung eines Familienangehörigen auf der abschüssigen Eugenstraße in Richtung Lauter unterwegs. Aufgrund des Gefälles wurde das Mädchen immer schneller, sodass der Familienangehörige nicht mehr einwirken konnte und das Kind ungebremst in die Kreuzung zur Kirchheimer Straße rollte. Ein 60-Jähriger, der mit seinem Mercedes-Sprinter auf der bevorrechtigten Kirchheimer Straße in Richtung Wehrstraße unterwegs war, hatte keinerlei Chancen mehr, um rechtzeitig reagieren zu können. Das Kind wurde von dem Sprinter erfasst. Ein Rettungswagen brachte die Kleine nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung in eine Kinderklinik. Nennenswerter Sachschaden war nicht entstanden. (cw)

Wolfschlugen (ES): Bei Rot über die Ampel? (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag auf der Esslinger Straße ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 80-Jähriger gegen 13 Uhr mit seinem VW Tiguan auf der Esslinger Straße in Richtung Nürtingen unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Kirchstraße soll er die rote Ampel des dortigen Fußgängerüberwegs missachtet haben. Dabei kam es zur Kollision mit einer 13-jährigen Fußgängerin, die bei Grün von der Bushaltestelle herkommend auf dem Fußgängerüberweg in Richtung der Bäckerei unterwegs war. Das Mädchen wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass es vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Senior erlitt einen Schock, konnte aber vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt werden. Die Verkehrspolizei Esslingen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell