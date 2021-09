Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Einbruch

Rheinberg (ots)

Unbekannte drangen am Samstag, in der Zeit zwischen 17:30 und 21:15 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Beethovenstraße ein. Hierzu hebelten sie eine Terrassentür auf. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Behältnisse. Sie erbeuteten u.a. Schmuck und Bargeld.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Rheinberg, Tel.: 02843 / 92760, entgegen.

