Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person in der Universitäts-und Hansestadt Greifswald, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots)

Am 26.07.2021 ereignete sich gegen 20:00 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Supermarktes in der Lomonossowallee ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fahrradfahrer. Ein 24-jähriger polnischer Staatsbürger befuhr mit seinem BMX-Fahrrad, welches u.a. keine Bremsen hatte, den Parkplatz zwischen den dort abgestellten Fahrzeugen. Ein 30-jähriger deutscher Pkw-Fahrer befuhr den Parkplatz ordnungsgemäß mit seinem Pkw Audi. Der Pkw-Fahrer bemerkte den Fahrradfahrer, hielt an, aber auf Grund der fehlenden Bremsen am Fahrrad, fuhr der Radfahrer gegen den Pkw, stürzte in weiterer Folge und zog sich eine Kopfverletzung, sowie Handverletzungen zu. Der Fahrradfahrer hatte starken Alkoholgeruch in seiner Atemluft, konnte aber auf Grund seiner Verletzungen ein Atemalkoholmessgerät nicht bedienen. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und im UNI-Klinikum entnommen. Am Fahrrad sowie am Pkw entstanden keine Sachschäden. Der Fahrradfahrer wurde durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung ins Universitätsklinikum Greifswald, dort erfolgte eine stationäre Aufnahme. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

