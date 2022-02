Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Vorfahrt missachtet

Ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Kreuzung Hechinger-/Bronnweiler Straße entstanden. Ein 56-Jähriger fuhr gegen 16.30 Uhr mit einem Audi A 6 von der Hechinger Straße herkommend in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigten VW Tiguan eines 66 Jahre alten Mannes, der auf der Bronnweiler Straße unterwegs war. Das Auto des Unfallverursachers war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs musste der Verkehr durch Polizeibeamte geregelt werden, so dass es zu Behinderungen im Feierabendverkehr kam. (ms)

Weilheim (ES): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat sich eine Neunjährige bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Weilheim zugezogen. Das Mädchen wollte mit ihrem Tretroller gegen 8.30 Uhr im Bereich einer Fußgängerbrücke die Lindachstraße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem aus Richtung Bissinger Straße langsam heranfahrenden Peugeot einer 27-Jährigen. Die Neunjährige stürzte in der Folge zu Boden. Ihre Eltern brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 50 Euro. (rn)

