Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand auf Terrasse; Auffahrunfall

Reutlingen (ots)

Holzmaden (ES): Brand auf Terrasse

Zum Brand auf einer Terrasse im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses ist es am Mittwochmorgen in der Aichelberger Straße gekommen. Gegen acht Uhr hatten Hausbewohner den Notruf gewählt, nachdem sie Rauchgeruch und die Flammen auf der Terrasse entdeckten. Sie begannen sofort mit eigenen Löschmaßnahmen, so dass der Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Brandursächlich könnte nach ersten Ermittlungen ein Tuch gewesen sein, dass über eine Lampe gehängt war und in Brand geriet. Dieses wurde zwar von der Bewohnerin gelöscht, vermutlich aber durch den Wind zunächst unbemerkt erneut entfacht. Nachfolgend gerieten diverse auf der Terrasse gelagerte Gegenstände in Brand. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden von etwa 100 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren Holzmaden und Weilheim mit vier Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten. (jk)

Nürtingen (ES): Auffahrunfall mit Folgen

Seinen Führerschein abgeben musste ein 19-Jähriger nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Nürtingen. Der junge Mann war gegen 7.15 Uhr mit seinem VW Polo auf der linken Spur der B 313 aus Richtung Wendlingen kommend stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Bunsenstraße erkannte er zu spät, dass eine vorausfahrende 28-Jährige ihre Mercedes B-Klasse aufgrund der roten Ampel abbremsen musste und krachte mit seinem Polo offenbar ungebremst in das Heck des Wagens. Aus noch unklarer Ursache fing der Polo anschließend Feuer. Die beiden Fahrzeuglenker hatten ihre Pkw zwischenzeitlich bereits verlassen. Mit Hilfe eines Feuerlöschers aus einer nahegelegenen Firma löschte der unverletzt gebliebene 19-Jährige die Flammen an seinem Fahrzeug. Die Mercedes-Lenkerin wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Weil sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung des 19-Jährigen ergaben, musste dieser in der Folge eine Blutprobe abgeben. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 18.000 Euro. Die Feuerwehr war aufgrund auslaufender Betriebsstoffe ebenfalls zur Unfallstelle ausgerückt. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es zu einem erheblichen Rückstau. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell