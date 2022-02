Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Balkonbrand, Kupferdiebstahl, Raubüberfall auf Bäckereifiliale, Sattelauflieger rutscht gegen Haus, Unfall

Reutlingen (ots)

Brand auf Balkon

Zum Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Humboldtstraße mussten die Einsatzkräfte am Dienstagvormittag ausrücken. Gegen elf Uhr hatten Anwohner die Rettungsleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem sie durch einen Knall aufgeschreckt worden waren. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften anrückte, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Wie sich bei den ersten polizeilichen Ermittlungen herausstellte, könnte ein überhitzter Aschenbecher einen Teppich und nachfolgend weitere auf dem Balkon gelagerte Gegenstände, unter anderem auch eine Spraydose, in Brand gesetzt haben. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnten die Flammen von den Bewohnern bereits weitgehend selbst gelöscht werden, sodass die Feuerwehr lediglich noch kleinere Nachlöscharbeiten durchführen musste. Der entstandene Sachschaden blieb mit geschätzten 300 Euro überschaubar. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (jk)

Pfronstetten (RT): Sattelauflieger rutschte gegen Gebäude

Der Auflieger eines Sattelzugs ist am Dienstagmorgen im Ortsteil Tigerfeld gegen ein Gebäude gerutscht und hat einen hohen Schaden angerichtet. Ein 54-Jähriger war kurz nach 8.30 Uhr mit einem Lkw auf der Otto-Gauß-Straße in Richtung Reutlingen unterwegs. In einer scharfen Linkskurve in der Ortsmitte geriet der Auflieger auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen und prallte gegen das Eck eines dortigen Gebäudes. Der Schaden an dem Fahrzeug dürfte sich auf zirka 3.000 Euro belaufen. Die Schadenshöhe an dem Haus beträgt einer ersten Schätzung nach etwa 20.000 Euro. (ms)

Lenningen (ES): Raubüberfall auf Bäckereifiliale (Zeugenaufruf)

Eine Bäckereifiliale in der Straße Lindenhof im Ortsteil Unterlenningen ist am Dienstagnachmittag überfallen worden. Gegen 15 Uhr betrat ein bislang unbekannter, bewaffneter Täter das Geschäft. Im Anschluss forderte er die sich alleine im Laden befindliche Angestellte auf, Geld auszuhändigen. Nachdem sich die Frau weigerte, verließ der Unbekannte die Bäckereifiliale und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen und einem Polizeihubschrauber verlief bislang erfolglos. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann wird als jünger beschrieben, etwa 160 bis 170 groß. Er trug eine dunkle Jacke, eine schwarze Wollmütze sowie eine Maske. Der Täter sprach ersten Erkenntnissen nach Deutsch ohne Akzent. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/501-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Rottenburg (TÜ): Kupferfallrohre gestohlen (Zeugenaufruf)

Unbekannte haben von Montag auf Dienstag mehrere Kupferfallrohre in Ergenzingen und Hailfingen gestohlen. Zwischen 18 Uhr und sieben Uhr entwendeten die Diebe die an insgesamt acht Garagen und Carports in der Kornstraße, dem Enzianweg, der Etzwiesenstraße sowie der Straße Am Steig angebrachten Rohre. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.800 Euro. Der Polizeiposten Ergenzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter Telefon 07457/93801-0 zu melden. (rn)

Rottenburg (TÜ): Mit E-Scooter gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich eine 53-Jährige am Dienstagmorgen bei einem Sturz mit ihrem E-Scooter zugezogen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr die Frau mit ihrem Zweirad gegen acht Uhr einen Radweg parallel zur L 385 von Weiler in Richtung Dettingen. Im Bereich einer Steigung kam sie offenbar aufgrund von Eisglätte zu Fall. Der Rettungsdienst brachte die 53-Jährige nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell