POL-RT: Polizeiposten Burladingen unter neuer Leitung

Reutlingen (ots)

Burladingen (ZAK): Führungswechsel beim Polizeiposten Burladingen

Polizeihauptkommissar Jürgen Kleinmann ist seit 1. Februar 2022 der neue Leiter des Polizeipostens Burladingen.

Der 49-Jährige begann seinen polizeilichen Werdegang im Jahr 1990 bei der 36. Bereitschaftspolizeihundertschaft auf dem Lindich in Hechingen. Nach Abschluss der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst folgten Verwendungen als Einsatzbeamter in Biberach und Stuttgart sowie als Sachbearbeiter bei der Verkehrspolizei Tübingen. Im Anschluss an das Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen und den Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst versah Jürgen Kleinmann seinen Dienst für mehrere Jahre sowohl beim Polizeirevier Rottenburg als auch beim Polizeirevier Tübingen. In der Universitätsstadt leitete er von 2015 an eine Dienstgruppe des Streifendienstes. Mitte des Jahres 2021 wechselte er zur Verkehrspolizeiinspektion Tübingen, wo er als Sachbearbeiter und stellvertretender Leiter der Führungsgruppe eingesetzt wurde.

Beim Polizeiposten Burladingen übernimmt er die Leitungsfunktion von Polizeihauptkommissar Sven Holocher, der zum Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums nach Reutlingen gewechselt war.

Jürgen Kleinmann gewährleistet nun zusammen mit fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Sicherheit der rund 12.200 Bürgerinnen und Bürgern der Kernstadt Burladingen sowie den Stadtteilen Gauselfingen, Hausen, Hörschwag, Killer, Melchingen, Ringingen, Salmendingen, Starzeln und Stetten.

