Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Führungswechsel beim Polizeiposten Winterlingen

Reutlingen (ots)

Winterlingen (ZAK): Polizeiposten Winterlingen unter neuer Leitung

Polizeihauptkommissar Wolf Stützenberger hat am 1. Februar 2022 die Leitung des Polizeipostens Winterlingen übernommen. Er folgt damit Polizeihauptkommissar Siegfried Steinebach der zeitgleich zur Führungsgruppe des Polizeireviers Albstadt wechselt und den Polizeiposten seit 2003 fast 19 Jahre geleitet hatte.

Die polizeiliche Laufbahn des 52-jährigen Wolf Stützenberger begann 1991 bei der 4. Bereitschaftspolizeiabteilung in Biberach mit der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst. Daran schloss sich eine Verwendung in der Einsatzabteilung in Biberach an, bis er 1995 zur Einsatzhundertschaft und in den Streifendienst des Polizeipräsidiums Stuttgart versetzt wurde. 1997 folgte der Wechsel in den Streifendienst zum Polizeirevier Albstadt. Zwei Jahre später begann er sein Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen. Nach dessen Abschluss und dem Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst kehrte er 2002 wieder zurück zum Polizeirevier Albstadt, wo ihm die stellvertretende Leitung einer Dienstgruppe übertragen wurde. Im Jahr 2020 wechselte er zum Polizeiposten Winterlingen, den er ab jetzt auch leitet.

Gemeinsam mit zwei Mitarbeitern ist er für die Sicherheit in den Gemeinden Winterlingen, Bitz und Straßberg zuständig. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell