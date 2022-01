Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Geldkassette aus Spielhalle geklaut

Hamm-Pelkum (ots)

Ein bislang unbekannter Mann lenkte am Sonntag, 23. Januar, die Aufsicht in einer Spielhalle an der Großen Werlstraße ab, um eine Geldkassette zu stehlen.

Gegen 10.20 Uhr nahm der Dieb die Kassette in einem unbeobachteten Moment an sich und flüchtete aus der Spielhalle.

Die Zeugin beschreibt den Gesuchten als männlich, etwa 27 Jahre alt, zirka 1,60 Meter groß, südeuropäisches Erscheinungsbild. Er war mit einem weißen Pullover und einer hellen Hose bekleidet.

Hinweise zu dem Dieb nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

