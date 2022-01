Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Wohnung über den Balkon

Hamm - Heessen (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Samstag, 22. Januar, 14.30 Uhr und Sonntag, 23. Januar, 00.20 Uhr, in eine Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Asternstraße ein. Dazu überwanden die Täter die Balkonbrüstung zur Wohnung, indem sie an der Fassade hinauf kletterten. An der Balkontür wurden schließlich mehrere Hebel angesetzt die so den Zutritt zur Wohnung ermöglichten. Aus der Wohnung wurden Bargeld und Gegenstände, unter anderem Schmuck und Bekleidung, entwendet. Die unbekannten Tatverdächtigen flüchteten offenbar über den gleichen Weg, wie sie gekommen waren. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (ja)

