POL-DN: Auffahrunfall auf der L11: Ein Kradfahrer verletzt

Hürtgenwald (ots)

Am Sonntag kam es auf der L 11 zwischen Kleinhau und Brandenberg zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Motorradfahrern. Ein Fahrer musste stationär ins Krankenhaus.

Um kurz vor 14:00 Uhr befuhren fünf Motorradfahrer die L 11 von Kleinhau in Richtung Brandenberg. Vor dem Brandenberger Ortseingang wollte die Gruppe nach links auf die K 30 in Richtung Obermaubach abbiegen. Die ersten vier Fahrer bremsten dazu ab. Der fünfte Fahrer, ein 52-jähriger Mann aus Köln, erkannte dies zu spät, fuhr dem Biker vor ihm auf und kam dabei zu Fall. Während der Vorausfahrende unverletzt blieb, musste der Kölner stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Es entstand ein Sachschaden von circa 6.000 Euro.

