Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Dachstuhlbrand, Verkehrsunfälle, Einbruch in Wohnhaus; Metallteil verloren

Reutlingen (ots)

Dachstuhlbrand

Zum Brand im Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Remsstraße im Stadtteil Altenburg sind Feuerwehr und Polizei am frühen Mittwochmorgen ausgerückt. Gegen 4.30 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem Nachbarn Flammen aus dem Dach des Wohnhauses bemerkt hatten. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 35 Feuerwehrleuten anrückte, begann sofort mit den Löschmaßnahmen, die sich bis in die frühen Morgenstunden hinzogen. Der 88 Jahre alte Hausbewohner, der das Gebäude beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits selbst verlassen hatte, wurde vom Rettungsdienst wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 100.000 Euro. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Reutlingen (RT): Zusammenstoß zwischen Pkw und Bus (Zeugenaufruf)

Mehrere Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in der Gartenstraße verletzt worden. Ein 52-Jähriger war gegen zwölf Uhr mit seinem Audi Q5 von der Mauerstraße in Richtung Gartenstraße unterwegs und wollte an der dortigen Einmündung nach links abbiegen. Dabei übersah er einen aus dieser Richtung kommenden und vorfahrtsberechtigen Linienbus. Der 50 Jahre alte Busfahrer leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß mit dem Pkw allerdings nicht mehr verhindern. Der Busfahrer und eine 39-jährige Mitfahrerin des Linienbusses wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 25.000 Euro. Der Audi musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet weitere Fahrgäste der Linie 1, die möglicherweise ebenfalls verletzt wurden und sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte entfernt hatten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (rn)

Reutlingen (RT): Einbruch in Wohnhaus

Ein unbekannter Täter ist zwischen Freitag, 17.15 Uhr, und Dienstag, 20.10 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Memmingerstraße eingebrochen. Über eine eingeschlagene Terrassentür verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zu der Wohnung und suchte im Inneren nach Stehlenswertem. Mit zwei Uhren entkam er anschließend ungesehen. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Pfronstetten (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der B 312 erlitten. Der 24-Jährige befuhr gegen 16.10 Uhr mit einem VW Golf die Bundesstraße von Zwiefalten herkommend in Richtung Huldstetten. Kurz vor dem Ortsbeginn kam er nach einer leichten Linkskurve auf schneebedeckter Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Weiterhin wurde eine sich dort befindliche Sitzbank zerstört. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. (ms)

Rottenburg (TÜ): Metallteil auf der Bundesstraße verloren (Zeugenaufruf)

Mindestens drei Fahrzeuge sind am Dienstagabend, kurz nach 20 Uhr, auf der B 28 zwischen der Abfahrt der L 361 und der Abfahrt zur BAB 81 beschädigt worden. Die Fahrer waren im Bereich des mehrspurigen Ausbaus über ein etwa 55 Zentimeter langes und acht Zentimeter hohes Metallteil gefahren, dass auf dem linken der beiden Fahrstreifen lag und offenbar zuvor von einem unbekannten Fahrzeug verloren worden war. Bei allen drei Fahrzeugen wurden jeweils Reifen und Felgen beschädigt, verletzt wurde niemand. Die bislang bekannten Sachschäden summieren sich auf knapp 2.000 Euro. Da die Bundesstraße zur Unfallzeit stark befahren war, hofft das Polizeirevier Rottenburg auf Hinweise zu dem Unbekannten, der das Teil möglicherweise unbemerkt verloren hat. Polizeirevier Rottenburg, Telefon 07472/9801-0. (cw)

