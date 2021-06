Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210601 - 0658 Frankfurt: Mann berührt sich unsittlich in U-Bahn

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Nachmittag (31. Mai 2021) berührte sich ein Mann vor einem 13-jährigen Mädchen unsittlich in der U-Bahn. Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun.

Gegen 14.30 Uhr stieg die 13-Jährige an der Haltestelle "Hauptwache" in die U-Bahn (Linie 8) in Fahrtrichtung Riedberg. Kurz darauf setzte sich ein unbekannter Mann in den Vierersitz neben sie, so dass sie sich diagonal gegenübersaßen. Plötzlich berührte sich der Mann unsittlich oberhalb der Hose und blickte das Mädchen dabei an. Nachdem der Mann auch mehrere Minuten später nicht damit aufhörte, wechselte die 13-Jährige den Sitzplatz. An der Haltestelle "Wiesenau" verließ der Täter schließlich die Bahn. Eine Station weiter, Haltestelle "Niederursel, stieg das Mädchen ebenfalls aus und alarmierte mit der Unterstützung ihrer Mutter die Polizei.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51399 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

