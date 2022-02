Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Ermittlungen wegen Verdachts der schweren Brandstiftung nach Dachstuhlbrand (Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nach dem Dachstuhlbrand in Altenburg in der Nacht zum Mittwoch, bei dem Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro entstand aber niemand verletzt worden war, ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen zwischenzeitlich gegen den 86 Jahre alten Hausbewohner wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte der Mann in dem Gebäude selbst Feuer gelegt haben, das er trotz nachfolgender, eigener Löschversuche nicht mehr unter Kontrolle brachte. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (cw)

