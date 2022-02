Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: In Büro eingebrochen; Fußgänger übersehen

Reutlingen (ots)

In Büro eingebrochen

In das Büro einer Firma in der Max-Planck-Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und 5.30 Uhr gelangte der Einbrecher auf noch ungeklärte Art und Weise ins Gebäude. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem hebelte er die Türe zu einem Büro auf. Dort durchsuchte er die Schränke und Schubladen wobei er einen verschlossenen Schrank mit brachialer Gewalt aufbrach. Was gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Ostfildern-Scharnhausen (ES): Fußgänger übersehen

Schwer verletzt wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmittag an der Kreuzung Liststraße / Plieninger Straße ereignet hat. Eine 87-Jährige wollte gegen 12.10 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse bei Grün von der Liststraße nach links in die Plieninger Straße einbiegen. Dabei übersah sie allerdings das gelbe Blinklicht und einen 58 Jahre alten Fußgänger, der mit einem Einkaufswagen die dortige Fußgängerfurt ebenfalls bei Grün von der Plieninger Straße in Richtung Liststraße überquerte. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der Mann so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell