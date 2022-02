Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Transporter-Fahrer hinterlässt hohen Sachschaden

Recklinghausen (ots)

In Marl ist am Mittwochabend ein Transporter-Fahrer negativ aufgefallen. Ein Zeuge hatte gegen 22.25 Uhr mitbekommen, wie der Fahrer im Hinterhof eines Hauses an der Polsumer Straße rangierte und dabei einen Seat Leon beschädigte. Anschließend fuhr der Fahrer weg. Wenige Minuten später prallte der Transporter/Klein-LKW offensichtlich noch gegen einen Holzzaun am Leusheider Weg und dann noch gegen einen Baum an der Rennbachstraße. Dort wurde das kaputte Fahrzeug schließlich entdeckt. In dem Transporter lag ein Mann auf dem Rücksitz, augenscheinlich am Schlafen. Da sich der Mann, der stark nach Alkohol roch, nicht ausweisen konnte und auch keine Angaben machte, wurde er mit zur Wache genommen. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen zu seiner Person und den Unfallfluchten dauern an. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein Schaden von mindestens 15.000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell