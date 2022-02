Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Bewohnerin überrascht Einbrecher - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Auf der Julie-Postel-Straße ist heute Vormittag ein Einbrecher auf frischer Tat ertappt worden. Der Mann konnte allerdings flüchten. Die Bewohnerin wollte gegen kurz vor 9 Uhr frühstücken und hörte plötzlich verdächtige Geräusche aus dem Obergeschoss. Sie schaute nach und entdeckte einen fremden Mann, der gerade vor einem Schrank hockte. Der Unbekannte lief daraufhin davon - die Frau folgte ihm und versuchte ihn noch an der Flucht zu hindern, was aber nicht gelang. Der Mann war offensichtlich über ein Fallrohr auf den Balkon geklettert und dann durch die geöffnete Balkontür ins Haus gegangen. Er erbeutete Bargeld und Schmuck - und flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Bungalowsiedlung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,65m groß, höchstens 30 Jahre alt, schwarze Haare, Irokesenschnitt mit rasierten Seiten, normale Statur, bekleidet mit einer Winterjacke in Gelb - mit Fell an der Kapuze, einer dunklen Hose und dunklen Schuhen. Wer Angaben zu dem Tatverdächtigen machen kann oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Julie-Postel-Straße gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei (unter Tel. 0800/2361 111) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell