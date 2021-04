Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: S-Bahn in Hamburg großflächig besprüht- Bundespolizei nimmt zwei Tatverdächtige vorläufig fest- 21 Farbsprühdosen sichergestellt.

Hamburg (ots)

Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei besprühten am 02.04.2021 gegen 15.50 Uhr drei Männer eine in der Abstellgruppe Langenfelde abgestellte S-Bahn großflächig (ca. 56 qm) in Graffitiart. Tür- und Fensterscheiben wurden dabei auch komplett an dem Wagen übersprüht.

DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter beobachteten die Tathandlungen und informierten die Polizei. Zwischenzeitlich flüchtete das Trio vom Tatort. Aufgrund von Zeugenhinweisen wurde bekannt, dass zwei Tatverdächtige in einem Mehrfamilienhaus in Tatortnähe geflüchtet waren. Das Objekt wurde von Bundespolizisten, Polizeibeamten der Hamburger Polizei und Mitarbeiter DB -Sicherheit abgesichert.

Bundespolizisten konnten in dem Haus zwei Tatverdächtige (m.24, m.26) auffinden und vorläufig festnehmen. Die Beschuldigten wurden zum Bundespolizeirevier im Bahnhof Altona verbracht und erkennungsdienstlich behandelt. Gegen die Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen mussten die beiden Männer wieder entlassen werden.

"In Tatortnähe konnten mehrere Beutel mit Farbsprühdosen und weitere Sprayer-Utensilien aufgefunden und sichergestellt werden."

"Ein Täter konnte flüchten, hierzu dauern die Ermittlungen an. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt."

