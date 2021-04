Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 2,66 Promille: Mann versucht mit Wodkaflasche auf DB Mitarbeiter einzuschlagen-

Hamburg (ots)

Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei versuchte ein stark alkoholisierter Mann (m.51) am 31.03.2021 gegen 18.30 Uhr am Hamburger Hauptbahnhof mit einer Wodkaflasche auf einen DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter einzuschlagen. Der Angriff konnte abgewehrt werden; der Mann wurde bis zum Eintreffen alarmierter Bundespolizisten vor Ort fixiert. Bundespolizisten verbrachten den aggressiven Mann zum Bundespolizeirevier im Hauptbahnhof. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille. Ein Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit fest. Anschließend bekam der 51-Jährige in einer Zelle ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung und wurde später wieder entlassen. Gegen den Beschuldigten wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Auslöser der Attacke: Vor dem "Flaschenangriff" bepöbelte der Beschuldigte im Hauptbahnhof grundlos Mitarbeiter eines Geschäfts. Weiterhin trug der Mann auch keinen Mund-Nasenschutz. Daraufhin begleiteten DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter den Mann aus dem Hauptbahnhof und wurden dann attackiert.

