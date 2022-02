Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kleinbrände, Körperverletzung/Widerstand, Verkehrsunfälle, räuberischer Diebstahl, Bedrohung, Einbruch

Reutlingen (ots)

Essen auf Herd angebrannt

Auf dem Herd angebranntes Essen ist die Ursache für den Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Samstagabend kurz vor 19.00 Uhr in der Eugen-Bolz-Straße gewesen. Nachdem die alarmierte Feuerwehr die Türe geöffnet hatte, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr belüftet, im Anschluss konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Es kam weder zu Personen- noch zu Sachschäden.

Reutlingen (RT): Erst Pfefferspray versprüht, dann Widerstand geleistet

Am frühen Sonntagmorgen ist es in einer Gaststätte in der Metzgerstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Gegen 04.20 Uhr gerieten in der Gaststätte mehrere Personen aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit. Im Rahmen des Streites sprühte eine 24 -Jährige mit Pfefferspray um sich und verließ anschließend die Gaststätte. Im Rahmen der Fahndung, an der mehrere Streifenwagen beteiligt waren, konnte die Tatverdächtige in Tatortnähe festgestellt werden. Um weitere Störungen zu verhindern, wurde sie in Gewahrsam genommen. Gegen diese Maßnahme leistete sie erheblichen Widerstand und bespuckte, bedrohte und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Im Rahmen der Widerstandshandlung wurde eine Polizistin leicht verletzt. Die Tatverdächtige stand erheblich unter alkoholischer Beeinflussung. In der Gaststätte trugen fünf Personen durch das Pfefferspray leichte Verletzungen davon. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Trochtelfingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt

Am Samstagmorgen ist es auf der B 313 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 18 -Jährige fuhr gegen 05.40 Uhr mit ihrem Pkw Citroen C 1 von Mägerkingen in Richtung Trochtelfingen. In einer Linkskurve kam sie vermutlich aufgrund von Straßenglätte nach rechts gegen den Bordstein und übersteuerte in der Folge ihren PKW. Aufgrund dessen kippte der PKW um und kam schließlich auf der Fahrerseite zur Endlage. Die Fahrzeugführerin konnte sich selbstständig aus ihrem PKW befreien. Sie wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B 313 für circa 30 Minuten voll gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brandmelder ausgelöst

Am frühen Sonntagmorgen kurz nach 02.00 Uhr ist der Integrierten Leitstelle in Esslingen ein ausgelöster Rauchmelder in einer Wohnung in der Herrenwaldstraße gemeldet worden. Wie dann festgestellt wurde, war ein auf einer eingeschalteten Herdplatte stehender Wasserkocher angeschmort worden. Die beiden älteren Bewohner blieben unverletzt, ebenfalls entstand kein Sachschaden. Neben einer Streife des Polizeireviers Filderstadt war die Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen mit acht Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort.

Ostfildern-Scharnhausen (ES): Unfall unter Alkoholeinwirkung

Am Samstag um 08.15 Uhr ist es im Industriegebiet Scharnhausen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro entstanden ist. Der 46 -jährige Fahrer eines Pkw Nissan befuhr die K1269 und wollte nach rechts in die Plieninger Straße abbiegen. Er überquerte jedoch die Kreuzung geradeaus, streifte den Masteiner Lichtzeichenanlage und prallte im Anschluss frontal gegen den Fahnenmast eines ortsansässigen Autohauses. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem 46 -Jährigen eine alkoholische Beeinflussung festgestellt, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der Fahnenmast, welche umzustürzen drohte, wurde von der verständigten Feuerwehr Ostfildern aus Sicherheitsgründen abgebaut.

Tübingen (TÜ): Verdacht des Räuberischen Diebstahls

Am Samstagabend hat ein 37 -Jähriger aus der Verkaufsauslage eines Supermarkts am Europaplatz Tabakwaren entnommen und den Kassenbereich passiert, ohne die Waren zu bezahlen. Aufgrund dessen wurde er vom Ladendetektiv angesprochen. In der Folge wollte der Tatverdächtige den Markt mit dem Diebesgut verlassen. Um dies zu verhindern, wurde er vom Ladendetektiv festgehalten. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Gerangel und es kam zu einem Faustschlag des Tatverdächtigen gegen den Detektiv. Kunden des Supermarkts kamen dem Detektiv zur Hilfe und es gelang den 37 -Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Im Rahmen der Durchsuchung konnte beim erheblich alkoholisierten Verdächtigen noch eine Kleinmenge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt ermittelt.

Rottenburg (TÜ): Bedrohung mit Schwert

Im Ortsteil Ergenzingen ist am Samstag gegen 14.00 Uhr eine männliche Person gemeldet worden, die einen längeren messerähnlichen Gegenstand schwingend, in der Utta-Eberstein-Straße eine weitere männliche Person verfolgen und laut herumschreien würde. Kurze Zeit später legte die Person den messerähnlichen Gegenstand in einen Pkw BMW und entfernte sich mit drei weiteren Personen im Fahrzeug von der Örtlichkeit. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, an welcher mehrere Polizeistreifen beteiligt waren, konnte der BMW auf der B28 im Bereich der Auffahrt zur BAB 8 angetroffen und gestoppt werden. Die vier Insassen wurden zur weiteren Abklärung vorläufig festgenommen. Bei einer Durchsuchung des BMW wurden ein Schwert und ein Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt. Im Zuge der Ermittlungen konnte einem 22 -jährigen Insassen das Führen des Schwertes in Ergenzingen und der Besitz des Teleskopschlagstockes zugeordnet werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. Da bei ihm auch noch Betäubungsmittel aufgefunden wurden, wird er sich auch hierfür verantworten müssen. Da auch bei einer 20 -jährigen Insassin des BMW Betäubungsmittel aufgefunden wurden, gelangt auch diese wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige. Nach ersten Erkenntnissen dürfte die gemeldete Bedrohung in Ergenzingen im privaten Bereich zu suchen sein. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern noch an. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Bisingen (ZAK): Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

In ein derzeit im Umbau befindliches und unbewohntes Einfamilienhaus in der Straße Laiblache ist im Zeitraum von Donnerstag 21.00 Uhr bis Samstag 10.00 Uhr eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter montierte einen angebrachten Schlossriegel an der Hauseingangstüre ab und gelangte so ins Gebäudeinnere. Dort entwendete er Werkzeug im Wert von zirka 1.000 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell