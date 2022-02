Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw-Aufbrüche; Handfeste Auseinandersetzung; Verkehrsunfälle; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): Autos aufgebrochen

Auf das Konto wohl ein und desselben Kriminellen dürften zwei Autoaufbrüche am Wochenende in Kirchheim gehen. Auf einem Firmengelände in der Schöllkopfstraße schlug der Täter die Dreieckscheibe eines geparkten Dacia ein und entwendete aus dem Innenraum unter anderem eine Strickjacke sowie einen USB-Stick. Auf die gleiche Art und Weise verschaffte sich der Unbekannte auch Zugang zu einem in der Paracelsusstraße stehenden Opel. Aus diesem Fahrzeug ließ er eine Bohrmaschine mitgehen. Beide Taten waren im Laufe des Sonntags entdeckt worden. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Tätliche Auseinandersetzung

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am frühen Sonntagmorgen, kurz nach vier Uhr, in einem Bistro am Bahnhof gekommen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten ein 25-Jähriger und sein bislang unbekannter Begleiter dort rechte Parolen gerufen. Als sie von einem 31 Jahre alten Gast aufgefordert wurden, dies zu unterlassen, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in die sich noch ein weiterer Unbekannter einmischte. Dabei ging eine Glasscheibe zu Bruch. Der 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die beiden bislang Unbekannten hatten sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte entfernt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Kirchheim dauern an. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Nicht angepasste Geschwindigkeit

Auf knapp 21.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am späten Sonntagabend auf der B 27 kurz vor dem Zeppelintunnel auf Höhe Leinfelden-Echterdingen entstanden ist. Ein 35-Jähriger befuhr gegen Mitternacht die Bundesstraße in Richtung Stuttgart. Kurz vor dem Tunnel geriet er wegen plötzlich einsetzendem Regen- und Hagelschauer ins Schleudern und knallte mit seinem Cadillac CTS in die rechten Leitplanken, bevor sein Wagen quer zur Fahrbahn auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand, allerdings war sein Wagen nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppwagen aufgeladen und abtransportiert werden musste. (cw)

Wendlingen (ES): Schmuck und Bargeld gestohlen

Auf Schmuck und Bargeld hatte es offenbar ein Unbekannter abgesehen, der am Sonntagnachmittag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ulmer Straße eingebrochen ist. Zwischen 15.30 Uhr und 20.20 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über die Balkontüre gewaltsam Zutritt zu der Erdgeschosswohnung. Dort durchwühlte er in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen wobei er den derzeitigen Ermittlungen zufolge auf Schmuck und Bargeld gestoßen sein dürfte. Mit seiner Beute von noch nicht bekanntem Wert machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Aichtal (ES): Vorfahrtsberechtigten übersehen

Eine kurze Unachtsamkeit dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalls sein, der sich am Sonntagnachmittag an der Einmündung Bonländer Weg / Schönaicher Straße ereignet hat. Ein 70-Jähriger wollte gegen 15.50 Uhr mit seinem Renault vom Bonländer Weg nach links in die Schönaicher Straße einfahren. Weil jedoch seine Sicht in die Schönaicher Straße durch einen ordnungsgemäß geparkten Transporter eingeschränkt war, tastete er sich langsam in die Fahrbahn ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem bevorrechtigten Nissan einer 22-Jährigen, die auf der Schönaicher Straße fuhr. Während die beiden Fahrer unverletzt blieben, wurde ein 18 Jahre alter Mitfahrer im Nissan leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 13.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung der Königsberger Straße ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, elf Uhr, und Sonntag, 22 Uhr, hebelte der Einbrecher eine Balkontür auf und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung. Nach jetzigem Kenntnisstand stieß er hier bei seiner Suche nach Stehlenswertem auf Bargeld in verschiedenen Währungen. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt. (jk)

Kirchheim (ES): Einbruch in Wohnhaus

In ein Einfamilienhaus im Bachweg ist ein Unbekannter über das Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, zwölf Uhr, und Sonntag, neun Uhr hebelte der Einbrecher ein Fenster auf und gelangte so ins Gebäude. Dort durchwühlte er in mehreren Stockwerken die Schränke und Schubladen. Soweit bislang bekannt ist, wurde nichts gestohlen. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (jk)

Rottenburg (TÜ): Unfall im Einmündungsbereich

Drei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 34.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag an der Eimündung L385/L389 ereignet hat. Ein 73-Jähriger befuhr gegen 13.25 Uhr mit seinem Mercedes GLE die L385 von Dettingen herkommend und wollte an der Einmündung mit der L389 nach links in Richtung Hirrlingen abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des aus dieser Richtung heranfahrenden VW Golf eines 29-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es anschließend zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sowohl der 73-Jährige als auch der 29-Jährige und seine 53 Jahre alte Mitfahrerin wurden nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auch Straßenmeisterei und Feuerwehr waren zur Unfallstelle ausgerückt. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gegen 15.30 Uhr konnte der Verkehr nur einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (rn)

Meßstetten (ZAK): Autofahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein 27-jähriger Autofahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war der Mann kurz vor 17.30 Uhr mit einem Renault auf der Ringstraße von Stetten a.k.M. herkommend in Richtung Heinstetten unterwegs. Dabei kam das Fahrzeug auf winterglattem Untergrund in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab, schleuderte eine Böschung hinunter und stieß gegen zwei Bäume. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort musste der 27-Jährige, der von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen worden war, mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Renault, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro entstanden sein dürfte, wurde abgeschleppt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell