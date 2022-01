Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus

Lüdenscheid (ots)

Zwei Trickdiebe verschafften sich gestern, gegen 13:30 Uhr, Zugang zu einer Wohnung in der Straße "Im Steilhang". Sie spielten dem 83-jährigen Bewohner vor, dass sie Angestellte einer Reparaturfirma der Stadtwerke seien und einen Wasserschaden im Haus reparieren müssten. Auf die Nachfrage ob sie sich ausweisen könnten, gaben sie lediglich an, dass sie ihre Auswiese im Auto liegen gelassen und es eilig hätten. Der Geschädigte ließ die beiden daraufhin in die Wohnung. Mit einem der Männer ging der 83-Jährige nachfolgend ins Badezimmer und prüfte dort durch das Aufdrehen der Wasserhähne angeblich die Leitungen. Der zweite Mann blieb im Flur zurück. Durch das Öffnen der Wohnungstür verdeckte er sich so, dass auch die Ehefrau des 83-Jährigen, welche sich während der Tat im Wohnzimmer aufhielt, keinen Blick mehr auf ihn hatte. Nach einigen Minuten kam der zweite Mann ins Badezimmer. Beide verabschiedeten sich vom Senior und verließen die Wohnung nachfolgend. Später am Tag dann der Schock. Aus einem Schrank im Schlafzimmer fehlte der Tresor mitsamt Inhalt. Der Geschädigte beschrieb die beiden Täter wie folgt:

1. Täter:

· 175-180 cm · ca. 30 Jahre alt · stabile Figur · dunkelhaarig · rot bräunlicher Pullover · beige Arbeitshose · sprach deutsch mit nicht benennbarem Dialekt

2. Täter:

· 175-180 cm · ca. 30 Jahre alt · schlank · blond · schwarze Arbeitshose mit Taschen · schwarze Jacke · sprach Hochdeutsch

Immer wieder versuchen sich Betrüger und Diebe durch das Vorspielen falscher Tatsachen Zugang zu Wohnungen zu verschaffen. Fordern Sie Personen auf sich auszuweisen. Haben sie kleinste Zweifel, vergewissern Sie sich telefonisch direkt beim Vermieter und/oder der angeblichen Auftragsfirma nach der Echtheit des Anliegens. Lassen sie die Personen erst im Anschluss in ihre Wohnung.

Hinweise zu den Personen nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter 02351-9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell