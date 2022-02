Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand in Abluftanlage; Werkzeug von Baustelle gestohlen

Reutlingen (ots)

Von der Sonne geblendet

Ein leichtverletzter Radfahrer und ein geschätzter Sachschaden von etwa 2.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen an der Kreuzung Wörthstraße / Metzstraße ereignet hat. Ein 48-Jähriger befuhr gegen neun Uhr mit seinem Skoda die Wörthstraße stadtauswärts. An der Kreuzung Metzstraße wollte er nach links abbiegen. Von der tiefstehenden Sonne geblendet übersah er dabei allerdings einen entgegenkommenden, 34-jährigen Radfahrer. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der Radler leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung in die Klinik. Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. (jk)

Dettingen/Erms (RT): Starker Rauch aus Firmenhalle

Ein Brand in der Abluftanlage einer Firmenhalle in der Max-Eyth-Straße hat am Mittwochnachmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Aus noch unbekannter Ursache war es innerhalb der Abluftanlage zum Ausbruch des Feuers gekommen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung lösten gegen 14.45 Uhr die Brandmelder in der Firmenhalle aus. Diese wurde daraufhin geräumt. Ersten Erkenntnissen nach erlitten sechs Personen leichte Rauchgasvergiftungen. Vier wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (rn)

Gomaringen (TÜ): Mit Lichtmast zusammengestoßen

Wohl aufgrund einer medizinischen Ursache ist am Mittwochvormittag ein Autofahrer mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Lichtmast zusammengestoßen. Der Senior war gegen 10.45 Uhr mit einem BMW auf der Schillerstraße in Richtung Tübinger Straße unterwegs. Kurz vor der Einmündung geriet das Fahrzeug auf eine dortige Verkehrsinsel und prallte gegen einen Lichtmast. Der Fahrer, der durch den Unfall augenscheinlich keine Verletzungen erlitten hatte, wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Pkw, an der Blechschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. Der Lichtmast war offenbar nicht beschädigt worden. (mr)

Albstadt (ZAK): Kollision beim Abbiegen

Aufgrund eines Fehlers beim Abbiegen ist es am Mittwochmorgen in Margrethausen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 8.20 Uhr befuhr eine 41-Jährige mit einem Ford Fiesta die Dorfstraße und bog nach links in Richtung Burgfelder Steige ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Skoda Fabia eines 28-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß zogen sich die Unfallverursacherin sowie die 29 Jahre alte Mitfahrerin im Skoda nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Die 29-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Blechschaden an den beiden Pkw dürfte mit rund 18.000 Euro zu Buche schlagen. Sie mussten abgeschleppt werden. (mr)

Albstadt (ZAK): Werkzeug gestohlen (Zeugenaufruf)

Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro hat ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einer Baustelle im Lilienweg im Stadtteil Tailfingen gestohlen. Zwischen 16 Uhr und 7.30 Uhr gelangte der Dieb auf noch unbekannte Art und Weise ins Gebäude und ließ dort unter anderem neben Wasserwaagen und hochwertigen Lochbohrern auch ein Lasernivellierungsgerät der Marke Dewalt mitgehen. Der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07432/9843140 um Hinweise. (cw)

Winterlingen (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Benzingen. Ein 66-Jähriger wollte gegen 10.20 Uhr mit seinem Mercedes SLK von der Straße Im Dingele nach links auf die Albstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten, von rechts kommenden Mercedes Vito eines 21 Jahre alten Mannes. Der Vito wurde daraufhin nach rechts abgewiesen und prallte gegen ein dortiges Verkehrszeichen. Zudem lösten in dem Fahrzeug die Airbags aus. Der 21-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 24.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. (rn)

