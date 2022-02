Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Körperliche Auseinandersetzung; Verkehrsunfälle; Fahrzeugbrand; Einbruch

Nürtingen (ES): Handfeste Auseinandersetzung

Zu einem handfesten Streit ist es am Dienstagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Europastraße gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge setzte sich ein 52-Jähriger auf einen Stuhl der dortigen Corona-Teststation, ganz offensichtlich jedoch ohne die Absicht, einen Test durchführen zu wollen. Anschließend soll er unvermittelt auf einen 21-Jährigen eingeschlagen haben. Daraufhin entwickelte sich zwischen den Männern eine körperliche Auseinandersetzung. Der 52-Jährige wurde schließlich von Zeugen überwältigt. Ihm wurde durch die hinzugerufenen Polizeibeamten ein Platzverweis erteilt. Sowohl der deutlich alkoholisierte 52-Jährige als auch der 21-Jährige hatten augenscheinlich leichte Verletzungen erlitten. Das Polizeirevier Nürtingen hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung eingeleitet. (mr)

Ofterdingen (TÜ): Unfall im Einmündungsbereich

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Dienstagnachmittag im Einmündungsbereich Brunnenstraße / Endelbergstraße ereignet. Kurz vor 15.30 Uhr befuhr eine 36-Jährige mit einem Seat die Endelbergstraße ortseinwärts. An der Einmündung der Brunnenstraße bremste sie ab, um dem von rechts kommenden Nissan eines 51 Jahre alten Mannes die Vorfahrt zu gewähren. Der Seat kam dabei im Einmündungsbereich zum Stehen. Beim Linksabbiegen fuhr der 51-Jährige den derzeitigen Ermittlungen zufolge jedoch nicht weit genug rechts, worauf es zur Kollision zwischen den Fahrzeugfronten kam. Dabei verletzten sich die Seat-Lenkerin sowie ihre 64 Jahre alte Beifahrerin nach aktuellem Kenntnisstand leicht. Zwei im Seat mitfahrende Kinder wurden zur Abklärung möglicher Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 11.500 Euro. Der Seat musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Winterlingen (ZAK): Vermutlich eingeschlafen

Sekundenschlaf dürfte die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der B 463 gewesen sein. Gegen 14.15 Uhr war ein 47-jähriger Seat-Lenker auf der Bundesstraße von Sigmaringen herkommend unterwegs. Vor Benzingen schlief der Fahrer den derzeitigen Ermittlungen zufolge offenbar kurz ein, worauf der Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich hinter den dort beginnenden Leitplanken verkeilte. Der 47-Jährige erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und wollte sich anschließend selbst in medizinische Behandlung begeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Seat, an dem Totalschaden in Höhe von zirka 12.000 entstanden sein dürfte, musste abgeschleppt werden. Den Schaden an den Leitplanken beziffert die Polizei auf rund 4.000 Euro. (mr)

Winterlingen (ZAK): Fahrzeug in Brand geraten

Wohl aufgrund eines technischen Defekts ist am Dienstagnachmittag, gegen 17.10 Uhr, in Benzingen ein Auto in Brand geraten. Beim Eintreffen der Polizei an der Reithalle in der Straße Halden stand der Opel bereits in Vollbrand und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. So konnte ein Übergreifen auf zwei in der Nähe geparkte Pferdeanhänger verhindert werden. Kurz vor dem Ausbruch des Brandes hatte der Fahrer den Wagen geparkt und anschließend Rauch aus dem Fahrzeug bemerkt. Der entstandene Schaden am total ausgebrannten Opel beträgt schätzungsweise 15.000 Euro. (mr)

Meßstetten (ZAK): In Metzgerei eingebrochen

In eine Metzgerei in der Ebinger Straße sind Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 18.20 Uhr und 6.45 Uhr verschafften sich die Einbrecher über eine Nebentür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Bei ihrer Suche nach Stehlenswertem stießen sie auf einen Möbeltresor, den sie komplett herausrissen und mitgehen ließen. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Meßstetten hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

