Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Gestern(21.10.2021), gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 80-jähriger Daimler Fahrer den Lohweg in Richtung Poststraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte mit zwei Straßenpollern am rechten Fahrbahnrand, fuhr gegen eine Laterne und touchierte eine Ampel. Durch den Unfall wurde er verletzt, am Pkw und den angefahrenen Gegenständen entstanden Sachschäden.

