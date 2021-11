Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tödlicher Verkehrsunfall

Meiningen (ots)

Ein 31-jähriger Motorradfahrer befuhr in der Nacht zu Sonntag die Bundesstraße 19 aus Meiningen kommend in Richtung Autobahn 71. In einer langgezogenen Rechtskurve kam dieser aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kolliderte mit der Schutzplanke. Durch den Aufprall erlitt der Fahrer tödliche Verletzungen. Während der Unfallaufnahme war die Straße vollgesperrt. Zudem kam ein Unfallgutachter vor Ort zum Einsatz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell