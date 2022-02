Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Arbeitsunfall; Körperliche Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Unachtsam die Fahrbahn betreten

Schwer verletzt wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen auf der Albstraße ereignet hat. Die 24-Jährige wollte gegen 7.50 Uhr die Albstraße auf Höhe der Tankstelle überqueren. Dabei trat sie hinter an der roten Ampel wartenden Fahrzeugen hervor auf den Linksabbiegerstreifen. Dort wurde sie von einem VW Bus erfasst, dessen 61 Jahre alter Fahrer nicht mehr schnell genug reagieren konnte. Die Frau wurde nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen werden musste. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei zum genauen Unfallhergang dauern an. (cw)

Reutlingen (RT): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag in Sondelfingen erlitten. Eine 35-Jährige war mit ihrem BMW gegen 9.10 Uhr von der Lembergstraße in Richtung Reutlinger Straße unterwegs. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr übersah sie offenbar aufgrund der tiefstehenden Sonne den bereits im Kreisverkehr befindlichen, 34 Jahre alten Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Zweirad. Der Radler stürzte daraufhin zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. (rn)

Eningen (RT): Gerüstelement umgestürzt

Zu einem Arbeitsunfall mit Verletzten ist es am Freitagvormittag in der Robert-Koch-Straße in Eningen gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge waren kurz vor zwölf Uhr zwei Männer auf einem Gerüst an einem Einfamilienhaus tätig, als ein Gerüstelement umstürzte. Die beiden Männer fielen daraufhin mehrere Meter tief zu Boden. Einer der beiden wurde nach aktuellem Kenntnisstand schwer, sein Kollege leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Deizisau (ES): Fußgängerin übersehen

Eine Fußgängerin ist am Freitagmorgen von einem Auto angefahren und verletzt worden. Gegen 9.50 Uhr fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Skoda rückwärts aus einer Parklücke in der Olgastraße und übersah eine hinter dem Fahrzeug befindliche Fußgängerin. Es kam zur Kollision, wodurch die 85-Jährige zu Boden fiel. Infolge des Sturzes wurde sie so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sachschaden entstand nicht. (jk)

Albstadt (ZAK): Auseinandersetzung in der Innenstadt (Zeugenaufruf)

Am Donnerstagnachmittag ist ein 13-Jähriger in Ebingen von einem derzeit noch unbekannten Täter in der Wilhelm-Dodel-Gasse angegangen worden. Wie erst später bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde, war der 13-Jährige gegen 15 Uhr zu Fuß auf der Marktstraße in Richtung Sonnenstraße unterwegs. Auf Höhe der Wilhelm-Dodel-Gasse wurde er offenbar von mehreren Personen abgepasst und in die Gasse gezerrt. Dort soll es zu einem Handgemenge mit einem ihm zumindest flüchtig bekannten Jugendlichen gekommen sein, der auf den 13-Jährigen eingeschlagen und diesen auch getreten haben soll. Er wurde dabei leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Ermittlungen des Polizeireviers Albstadt dauern an. Zeugenhinweise bitte an Telefon 07432/955-0. (rn)

