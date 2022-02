Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Wohnung und Gaststätte; Brandstiftungen; Verkehrsunfälle; Kupfer gestohlen

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein Schaden in Höhe von zirka 15.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen am Sonntagnachmittag auf der L 210 entstanden. Eine 47-Jährige befuhr kurz nach 15.30 Uhr mit einem BMW X1 die Landstraße von Metzingen herkommend in Richtung Kohlberg. Im Waldstück nach der Zufahrt zu einem Naturfreundehaus bemerkte sie zu spät, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen mussten. Sie prallte mit ihrem Wagen gegen den 1er BMW eines 36-Jährigen, der gegen die Mercedes-Benz C-Klasse eines 53 Jahre alten Mannes geschoben wurde. Durch die Kollision verletzte sich eine 20 Jahre alte Frau in dem 1er BMW. Sie musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (ms)

Münsingen (RT): Motorrad-Fahrer schwer verunglückt

Schwerverletzt wurden ein 39-jähriger Motorradfahrer und sein acht Jahre alter Sozius bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag auf der L 230 zwischen dem Marbacher Dreieck und der Einmündung B 465 ereignet hat. Der 39-Jährige war kurz vor 18 Uhr mit seiner dreirädrigen Yamaha auf der Landesstraße von Gomadingen in Richtung Münsingen unterwegs, als er kurz nach dem Klärwerk im Auslauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Gefährt krachte in die dortigen Leitplanken, woraufhin sowohl Fahrer als auch Sozius über die Leitplanken abgeworfen wurden und an den Damm der dort verlaufenden Bahngleise geschleudert wurden. Beide wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst, der mit zwei Rettungswagen im Einsatz war, ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Das Motorrad wurde im Anschluss abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und neun Feuerwehrleuten im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landesstraße im genannten Bereich für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden. Auch die Bahnlinie musste kurzzeitig gesperrt werden. (cw)

Esslingen (ES): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Weilstraße ist ein Unbekannter am Sonntagnachmittag eingebrochen. Zwischen 16 Uhr und 19.20 Uhr kletterte der Einbrecher auf den Balkon im ersten Stock des Gebäudes und verschaffte sich über die Balkontüre gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Dort durchwühlte er in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen nach Wertvollem. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Esslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Spielautomaten aufgebrochen

Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Gaststätte in der Alleenstraße eingebrochen. Zwischen 21.45 Uhr und 11.20 Uhr drangen die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster an der Gebäuderückseite ins Gebäude ein. In der Folge brachen sie im Gaststättenbereich die Kasse auf, wuchteten mehrere Spielautomaten auf und plünderten sie aus. Mit ihrer Beute von noch nicht bekanntem Wert flüchteten sie anschließend unerkannt, wobei sie einen Sachschaden hinterließen, der auf etwa 6.500 Euro geschätzt wird. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (cw)

Schlaitdorf (ES): Strohballen angezündet

Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt der Polizeiposten Neckartenzlingen, nachdem es auf einem Anwesen in der Straße Im Auchtert am Sonntagnachmittag zum Brand zweier Strohballen gekommen war. Gegen 17.15 Uhr entdeckte ein Zeuge Rauch aus dem Bereich der gelagerten Strohballen aufsteigen und alarmierte die Feuerwehr. Diese rückte mit fünf Fahrzeugen und 33 Feuerwehrleuten an und brachte die Flammen schnell unter Kontrolle, sodass ein Übergreifen des Brandes auf weitere Strohballen verhindert werden konnte. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. (cw)

Bodelshausen (TÜ): Thuja-Hecke angezündet

Brandstiftung dürfte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand einer Thuja-Hecke am Sonntagabend in der Straße Am Hannenbühl gewesen sein. Gegen 18 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem dort eine Hecke auf einer Länge von etwa fünf Metern in Flammen stand. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 19 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf ein nur wenige Meter entfernt stehendes Wohnhaus verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Bodelshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach. (cw)

Balingen (ZAK): Kupferdieb unterwegs

Ein Kupferdieb hat in den vergangenen Tagen an einem Balinger Vereinsheim sein Unwesen getrieben. Der bislang unbekannte Täter entwendete in der Zeit von Mittwoch, 23 Uhr, bis Samstag, 16 Uhr, die komplette Dachrinne samt Fallrohre an der Front des Gebäudes in der Straße Am Stettberg. Die 19 Meter langen Kupferrohre dürften einen Wert von mehreren hundert Euro haben. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

