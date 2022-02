Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gestürzter Leichtkraftradfahrer; Verdächtiger Briefumschlag; Ersthelfer nach tödlichem Verkehrsunfall gesucht; Anwohner bedroht

Alleinbeteiligt gestürzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag erlitten. Der 17-Jährige befuhr mit seiner Yamaha gegen 11.15 Uhr die Albstraße und wollte an der Kreuzung mit der Lederstraße nach links abbiegen. Dabei rutschte das Hinterrad der Yamaha nach rechts weg, worauf der Fahrer zu Fall kam. Er wurde im Anschluss zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Zweirad beläuft sich auf Schätzungsweise 400 Euro. (mr)

Reutlingen (RT): Verdächtiger Briefumschlag

Ein Briefumschlag mit einer kleineren Menge einer noch unbekannten Substanz hat am Dienstagnachmittag in einer Firma in der Straße Am Heilbrunnen für Aufregung gesorgt. Gegen 13.30 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem von einer Mitarbeiterin ein Brief in der Post vorgefunden und geöffnet worden war, in dem sich ein Pulver befand. Die Firma wurde vorsorglich sofort geräumt. Spezialkräfte der Feuer rückten an und verpackten den Briefumschlag transportsicher, sodass er von der Polizei sichergestellt werden konnte. Insgesamt fünf Mitarbeiter, die mit dem Umschlag in Berührung gekommen sein könnten, wurde vor Ort vom Rettungsdienst, der mit einem Notarzt und mehreren Rettungskräften im Einsatz war, untersucht. Gesundheitliche Beeinträchtigungen wurden nicht festgestellt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bisingen (ZAK): Ersthelfer nach Unfall gesucht

Nachtrag zur Pressemeldung vom 23.01.2022 / 01.35 Uhr

Wie wir bereits berichteten ereignete sich am Samstag, 22.01.2022, auf der B 27 in Fahrtrichtung Balingen, zwischen den Anschlussstellen Hechingen-Süd und Bisingen ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen, bei dem die 26-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta tödlich verunglückte. Polizeilichen Erkenntnissen zur Folge waren bereits kurz nach dem Unfall Passanten vor Ort, die Erste Hilfe leisteten. Die Namen der Ersthelfer sind bis dato der Polizei nicht bekannt. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Balingen unter Telefonnummer: 07433/264-0 in Verbindung zu setzen. (mws)

Albstadt (ZAK): Anwohner bedroht (Zeugenaufruf)

Gegen zwei Unbekannte, die in der Nacht zum Dienstag einen Anwohner in Onstmettingen bedroht haben, ermittelt derzeit der Polizeiposten Tailfingen. Gegen 23.40 Uhr klingelten die Täter an einem Wohngebäude in der Blasenbergstraße. Als der Hausbewohner daraufhin die Tür öffnete, entdeckte er die beiden Männer, von denen einer offenbar eine Pistole in der Hand hielt. Nachdem der Bewohner die Tür wieder geschlossen hatte, flüchteten die Unbekannten. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg. Eine konkrete Personenbeschreibung liegt nicht vor. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Männern geben können oder in der Nacht zum Dienstag sonstige verdächtige Wahrnehmungen in Onstmettingen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07432/984314-0 zu melden. (rn)

