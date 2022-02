Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Neunkirchener Rathaus #polsiwi

Neunkirchen (ots)

Zwischen Freitagabend, 21:00 Uhr, und Montagmorgen (31.01.2022), 07:00 Uhr, ist in das Rathaus in Neunkirchen eingebrochen worden. Ersten Erkenntnissen nach lässt sich die Tatzeit gegebenenfalls auf den Samstagabend (29.01.2022) eingrenzen. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an.

Der oder die Täter gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise ins Objekt. Im Inneren öffneten sie zahlreiche Büros. Dort durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schreibtische. Ob der oder die Täter tatsächlich etwas entwendeten, ist derzeit noch unklar. Ersten Erkenntnissen nach entstand ein Gesamtsachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell