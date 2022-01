Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Einbrüche in unmittelbarer Nähe #polsiwi

Siegen (ots)

Am frühen Samstagmorgen (29.01.2022) ist die Polizei gleich zweimal in unmittelbarer Nähe zu Einbrüchen gerufen worden.

Um 06:30 Uhr eilten die Beamten zu einer Autovermietung an der Sandstraße in Siegen. Sie stellten eine aufgehebelte Tür fest. Im Inneren durchsuchten der oder die Täter Schränke und Schubladen. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar.

Um 07:30 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge erneut die Polizei. Er beobachtete drei männliche Personen, die sich an der Tür zum "Eine-Welt-Laden" zu schaffen machten. Er sprach die Männer lautstark an. Diese ließen daraufhin einen Gullydeckel fallen und flüchteten. Laut Angaben des Zeugen waren alle drei Männer zwischen 20 und 30 Jahren alt und dunkel gekleidet. Die Polizisten stellten Beschädigungen an mehreren Türen fest. Das Siegener Kriminalkommissariat hat bereits in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell