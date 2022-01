Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Glatteisunfall auf Heidener Straße

Borken (ots)

Als eine 28 Jahre alte Autofahrerin von der Heidener Straße nach links in die Mühlenstraße abbiegen wollte, bemerkte sie die eisglatte Straße unter ihren Reifen. Die Recklinghausenerin wich nach links aus, um eine Kollision mit einem vor ihr wartenden Wagen zu verhindern. Dabei stieß sie mit dem Auto eines entgegenkommenden 65 Jahre alten Rekeners zusammen. Zu dem Verkehrsunfall kam es gegen 07.10 Uhr am Donnerstag. Der leichtverletzte Rekener gab an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 3.000 Euro geschätzt.

