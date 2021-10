Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Verursacher ermittelt

Gotha (ots)

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich gegen 15.15 Uhr in der Mohrenstraße ein Verkehrsunfall. Ein zunächst Unbekannter kollidierte mit seinem LKW MAN während des Abbiegens mit einem Renault am Fahrbahnrand. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von über 2.000 Euro. Die Polizei leitete umgehend Suchmaßnahmen nach dem Verursacher ein und so konnte das gesuchte Fahrzeug nur kurze Zeit später in der Gartenstraße gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 47-Jährigen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (db)

