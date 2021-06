Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkrs. KN) Kawasaki-Fahrerin beim Abbiegen übersehen

Radolfzell (ots)

In der Zeppelinstraße hat am Montagnachmittag ein BMW-Fahrer eine Motorradfahrerin übersehen. Bei der Kollision der Fahrzeuge ist die 19-Jährige auf ihrer Kawasaki leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Gekommen war es zu dem Unfall, als der 74-Jährige kurz nach 15 Uhr mit seiner Limousine von der Karl-Wolf-Straße in die Zeppelinstraße abbog und die hinter einem anderen Auto fahrende Motorradfahrerin nicht wahrnahm. Den Schaden bei dem Unfall schätzt die Polizei auf 6000 Euro. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt.

