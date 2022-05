Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht auf der Bundesstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 20.05.2022, kurz nach 17.00 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Mann mit seinem VW Tiguan die Bundesstraße 317 von Lörrach kommend in Richtung Steinen. Zwischen dem Hauinger Trog und der Einfahrt zum Entenbad soll ihm auf seiner Fahrbahn ein Pkw entgegengekommen sein. Um eine Kollision zu vermeiden musste der 46-Jährige wohl nach rechts ausweichen. Trotzdem prallten die jeweiligen Außenspiegel zusammen. Durch die Wucht klappte der Außenspiegel des 46-Jährigen nach innen und durchschlug die Scheibe der Fahrertür. Durch umherfliegende Glassplitter wurde der 46-Jährige im Gesicht verletzt. Am Tiguan entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Aufgrund des Berufsverkehrs hofft die Verkehrspolizei Weil am Rhein auf Hinweise von Zeugen zu dem flüchtigen Pkw. Der gesuchte Pkw könnte dunkelgrau gewesen sein und müsste einen beschädigten Außenspiegel haben. Die Verkehrspolizei nimmt die Hinweise unter der Telefonnummer 07621 98000 (24 h) entgegen.

