Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Zusätzliche Öffnung der Impfstation der Feuerwehr Bergisch Gladbach am Freitag, den 17.12.

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

Aufgrund der hohen Nachfrage am heutigen Donnerstag und der anstehenden Feiertage wird die Feuerwehr Bergisch Gladbach am morgigen Freitag, den 17. Dezember 2021 ihre Impfstation auf dem städtischen Parkplatz "Heidkamper Tor" zusätzlich von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr öffnen.

Bürgerinnen und Bürger können mit dem PKW, dem Fahrrad oder zu Fuß auf den Parkplatz kommen und erhalten in der Impfstation von Ärzten der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein ihre Impfung. Wer den ÖPNV nutzt, kann als Bushaltestelle die Station "Arbeitsagentur" wählen. Diese ist mit den Linien 227 und 400 erreichbar und liegt in fußläufiger Entfernung.

Die Feuerwehr bietet zurzeit Erst- und Zweitimpfungen ab dem 12. Lebensjahr und Auffrischungsimpfungen ab dem 18. Lebensjahr an. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Bei den Auffrischungsimpfungen empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) nach wie vor eine Auffrischung fünf Monate nach der zweiten Corona-Schutzimpfung. Es liegt im Ermessen der verantwortlichen Impfärzte, abweichend von der STIKO-Empfehlung Auffrischungsimpfungen vor dieser Frist vorzunehmen. Eine Auffrischungsimpfung vor Ablauf von fünf Monaten kann somit nicht garantiert werden.

Der Impf-Drive-In der Feuerwehr öffnet am kommenden Samstag, den 18. Dezember erneut in der Zeit von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Am 25. Dezember (1. Weihnachtstag) und 1. Januar (Neujahr) wird der Impf-Drive-In nicht geöffnet sein.

Alle weiteren Informationen finden Sie auf der Homepage der Feuerwehr unter: https://www.bergischgladbach.de/impf-drive-in.aspx

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell