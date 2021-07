Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei deckt falsche Identität auf

Weil am Rhein (ots)

Um durch Europa reisen zu können benutze ein 17-Jähriger falsche Dokumente. Am Autobahnübergang Weil am Rhein lies die Bundespolizei den Schwindel auffliegen. Am späten Montagabend (19.07.2021) wurde der 17-jährige kongolesische Staatsangehörige durch eine Streife der Bundespolizei, im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung, im Fernbus aus Italien kommend kontrolliert. Da das vorgelegte Dokument gefälscht war, endete die Reise des Jugendlichen auf dem Bundespolizeirevier in Lörrach. Bevor der 17-Jährige dem zuständigen Jugendamt übergeben wurde, leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ein und stellte den Ausweis sicher.

