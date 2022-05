Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Unfallflucht auf der Landstraße in Wollbach - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine 32-jährige Frau befuhr mit ihrem weißen Fiat am Sonntag, 22.05.2022, gegen 14.00 Uhr, die Landstraße 134 von Wittlingen kommend in Richtung Kandern, als ihr in einer Rechtskurve, nach der Bushaltestelle in Wollbach, ein schwarzer Pkw entgegenkam. Der schwarze Pkw soll dabei größtenteils auf der Fahrspur der 32-Jährigen gefahren sein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste die 32-Jährige nach rechts ausweichen und kollidierte dabei mit dem rechten Vorderrad mit dem Randstein. Aufgrund der starken Beschädigung des Vorderrades war eine Weiterfahrt nicht mehr möglich. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0 (24 h), sucht Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachteten und / oder Hinweise zu dem entgegenkommenden schwarzen Pkw geben können. Insbesondere werden als Zeugen zwei Motorradfahrer gesucht, welche hinter der Geschädigten gefahren sein sollen.

