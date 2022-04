Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfall gebaut und weitergefahren (04.04.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein unbekannter Lastwagenfahrer hat am Montag gegen 13.20 Uhr auf der Straße "Lichtenberger Weg" einen Unfall mit etwa 800 Euro Schaden verursacht. Der Unbekannte stieß beim Rückwärtsfahren gegen einen Gartenzaun und beschädigte diesen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Bei ihm soll es sich um einen Lastwagen mit Zulassungskennzeichen des Landkreises Rottweil ("RW-") und der Aufschrift "BBS-Felgen" gehandelt haben. Personen, die Hinweise auf den Laster oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell