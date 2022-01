Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Betrüger erbeuten Schmuck

Gaggenau (ots)

Ein älteres Ehepaar wurde am Dreikönigstag Opfer eines sogenannten Enkeltricks in Form eines Schockanrufes einer angeblichen Polizeibeamtin. Zwischen 15 Uhr und 16:15 Uhr wurde dem geschädigten Ehepaar, beide über 80 Jahre alt, wahrheitswidrig erzählt, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Durch Hinterlegung einer Kaution könne eine Inhaftierung abgewendet werden. Dadurch konnte die Anruferin die Geschädigten dazu überreden, den Schmuck und diverse Wertgegenstände gegen 16 Uhr an eine Kurierin auszuhändigen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Polizeibeamte nie am Telefon Gelder oder Wertgegenstände von Bürgern einfordern. Daher der dringende Apell: Beenden Sie solche Gespräche umgehend und verständigen Sie die Polizei unter der Telefonnummer 110. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell