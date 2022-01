Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Auto beschädigt

Durmersheim (ots)

Ein Unfall hat am Mittwoch kurz vor 2 Uhr in einem Wohngebiet in Durmersheim zu etwa 5.000 Euro Sachschaden geführt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 18-Jährige Ford-Fahrerin offenbar beim Rangieren auf einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten VW. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, stelle die Heranwachsende ihren Wagen auf einem Parkplatz ab und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Einem Zeugen ist es zu verdanken, dass Beamte des Polizeireviers Rastatt die Unfallverursacherin ermitteln konnten. Sie erwartet nun eine Strafanzeige.

