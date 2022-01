Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Waltersweier - Einbruch, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Ein ausgelöster Alarm, ausgehend von einem Motorradgeschäft in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße, rief in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 2:18 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Polizeireviers Offenburg auf den Plan. An dem Gebäude konnten zwei beschädigte Fensterscheiben festgestellt werden, von welchem eines offen stand. Das Fenster wurde von der Feuerwehr verschlossen. Ob es zu einem Diebstahlschaden kam und die bislang unbekannte Täterschaft ins Gebäude gelangen konnte ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 in Verbindung zu setzen.

/jp

