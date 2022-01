Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, L77 - Unfall unter Alkoholeinwirkung

Rastatt (ots)

Nach einem Unfall am späten Dienstagabend auf der L77 zwischen Rastatt und Plittersdorf sieht sich eine BMW-Fahrerin gleich mehreren Anzeigen gegenüber. Die 33-Jährige kam offenbar gegen 23 Uhr in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort seitlich mit einem entgegenkommenden 21 Jahre alten Peugeot-Lenker. Dieser soll noch versucht haben auszuweichen, woraufhin er ins Schleudern geriet und neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Nach derzeitigem Stand wurde durch den Zusammenstoß glücklicherweise niemand verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Rastatt ergaben sich Anzeichen für eine Alkoholisierung der mutmaßlichen Unfallverursacherin. Nachdem ihr ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille attestierte, musste sie eine Blutentnahme in einem nahegelegenen Klinikum über sich ergehen lassen. Außerdem wurde ihr Fahrzeugschlüssel einbehalten. Da sie die eingesetzten Ordnungshüter zudem beleidigte, steht ihr nun mehrfach unangenehme Post ins Haus.

