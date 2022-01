Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Rastatt (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben nach einem handfesten Streit am Dienstagabend in der Bleichstraße die Ermittlungen aufgenommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll es gegen 21:10 Uhr zwischen zwei 42 und 38 Jahre alten Männer und einer 23-jährigen Frau zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Nach einer zunächst verbalen Streitigkeit soll der 42-Jährige mit Fäusten attackiert worden sein, woraufhin es beidseitig zu weiteren körperlichen Angriffen gekommen sein soll. Die beiden 38 und 42 Jahre alten Männer verletzten sich hierbei und wurden im Anschluss in eine Klinik gebracht. Ein weiterer bisher Unbekannter soll ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Zu Hilfe hinzueilende Personen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Auslöser der Streitigkeit war offenbar, dass der 42-Jährige den Pkw des 38-Jährigen zugeparkt hatte.

/jp

