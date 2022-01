Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Hinweise nach Sachbeschädigung erbeten

Hausach (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft randalierte in der Zeit zwischen Donnerstag, 16 Uhr und Montag, 7 Uhr, in einem Schulhof in der Hauptstraße. Mehrere Elemente eines Bauzauns wurden mutwillig umgestoßen sowie eine Glasscheibe mittels einem Pflasterstein eingeworfen. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt etwa 120 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 zu melden.

/ph

